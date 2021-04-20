Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что США следует "ладить" с Россией, Китаем и КНДР.

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В интервью телеканалу Fox News он заявил, что прекрасно ладил с российским лидером Владимиром Путиным. "Я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.

45-й президент США продолжил, что ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это тоже хорошо. Он подчеркнул, что проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом.

По его словам, фейк-ньюс, связанные с Россией, "мешали вести экономические дела". "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", - сказал Трамп.

Он также отметил, что нужно "ладить" и с КНДР. Бывший американский лидер напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война".

"Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Россия Владимир Путин Дональд Трамп США
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