Трампа обвиняют в "многосоставном заговоре" в связи со штурмом Капитолия

Комитет Конгресса США, расследующий нападение на Капитолий сторонников Дональда Трампа 6 января 2021 года, обвиняет бывшего президента США в "многосоставном заговоре" с целью пересмотра в свою пользу результатов голосования на президентских выборах.

Комитет 6 января, как сокращенно называют его в США, опубликовал итоговый вариант доклада о штурме Капитолия в январе 2021 года. Документ состоит из восьми глав и занимает 845 страниц.

Вина за преступления, связанные со штурмом Капитолия. возлагается непосредственно на Дональда Трампа.

Авторы доклада рекомендуют запретить Трампу в будущем занимать какие-либо государственные должности.

Сам Дональд Трамп отказался от сотрудничества с комитетом и назвал это расследование "охотой на ведьм".

За полтора года работы Комитет 6 января провел 10 публичных слушаний и опросил более 1000 свидетелей, в том числе сотрудников администрации Дональда Трампа, членов его семьи, сотрудников полиции Капитолия, а также непосредственных участников штурма.

В минувший понедельник комитет, в который входят семь демократов и двое республиканцев, рекомендовал министерству юстиции расследовать деятельность Дональда Трампа (который не оставляет попыток вернуться на пост президента) на предмет содействия организации мятежа и еще трех преступлений:

воспрепятствования официальному разбирательству,

сговора с целью обмана федерального правительства Соединенных Штатов,

сговора с целью дачи ложных показаний.

В предисловии к докладу председатель комитета, демократ Бенни Томпсон отмечает, что до 6 января невозможно было вообразить ситуацию, в которой президент США подстрекает толпу к штурму Капитолия.

Вот основные выводы доклада.

1. Трамп намеренно выступал с ложными заявлениями

Комитет называет умышленным решение Трампа в ночь после голосования объявить о своей победе на выборах, несмотря на то, что данные с избирательных участков свидетельствовали о его поражении. Это решение Трампа поддержал только его советник Рудольф Джулиани.

Позже — после сообщений о победе соперника — Трамп начал говорить о масштабных подтасовках, хотя никаких оснований для таких заявлений у него не было. Даже после официального объявления победителем на выборах Джо Байдена Трамп не только продолжил говорить о фальсификации результатов выборов, но и делал это более настойчиво.

Авторы доклада ссылаются на слова нескольких советников и юристов, близких к Дональду Трампу, которые утверждали, что изначально не верили заявлениям Трампа и не могли найти каки-либо доказательств его словам.

"Я ясно дал понять, что не поддерживаю идею говорить о фальсификации результатов выборов", — сказал во время дачи свидетельских показаний бывший генеральный прокурор США Уильям Барр.

В первые недели после голосования Дональд Трамп продолжил распространять слухи о предвыборном заговоре — несмотря на то, что высокопоставленные представители его администрации указывали ему на необоснованность таких утверждений.

2. Риторика Трампа спровоцировала беспорядки в Вашингтоне

Комитет полагает, что штурм и захват Капитолия был спровоцирован самим Трампом.

Авторы доклада обращают внимание на твит Трампа от 19 декабря 2020 года, в котором он пишет об ожидающихся масштабных протестах в округе Колумбия.

Во время дачи свидетельских показаний многие участники нападения на Капитолий говорили, что содержащийся в этом твите призыв "Be there, will be wild!" (что можно примерно перевести как "Будь там, где буря") было воспринято ими как руководство к действию — отправиться в Вашингтон.

3. Трамп бездействовал во время штурма Капитолия

Комитет считает, что Трамп не предпринял ничего для того, чтобы остановить попытку штурма Капитолия 6 января. По мнению членов комитета, президент проигнорировал предупреждение, исходившее от Конгресса, по поводу серьезности разворачивающихся у стен Капитолия событий.

Отчасти этот вывод сделан на основе признания бывшей помощницы главы президентской администрации Кэссиди Хатчинсон, которая во время дачи свидетельских показаний рассказала о хаосе, царившем в Белом доме в день штурма.

Хатчинсон также рассказала, что бывший юрист Белого дома по этике попытался дать ей совет перед ее участием в публичных слушаниях: "Чем меньше вы помните, тем лучше".

Свидетельские показания Хоуп Хикс, одной из помощниц Дональда Трампа, дают представление о степени тревоги, царившей в Белом доме в те часы.

Хикс рассказала, что уже после подавления штурма она написала сообщение помощнице Иванки Трамп следующего содержания: "Мы все теперь выглядим доморощенными террористами". Она также написала юристу Белого дома: "Я так расстроена. Все, над чем мы работали, пропало".

4. Крайне правые движения спланировали беспорядки

Намеки на то, что вооруженные группы крайне правых могут атаковать цели в Вашингтоне и даже попытаться штурмовать Капитолий, начали появляться в декабре 2020 года. В докладе говорится о том, что ФБР получила сообщения, циркулирующие среди членов крайне правых групп Oath Keepers и Proud Boys.

"Есть только один путь. Это не протесты. Это [чертовы] пули", — говорится в одном из них.

Полиция Капитолия и секретные службы, отвечающие за безопасность президента, получили похожие сообщения от самих участников крайне правых групп, а также из других источников.

В некоторых из этих сообщений прямо говорилось о Капитолии как об одной из целей мятежников.

Некоторые из таких сообщений были опубликованы в открытом доступе в "Твиттере" и на некоторых сайтах сторонников Трампа.

Как позже выяснилось, участники крайне правых групп были в толпе, штурмовавшей Капитолий 6 января.

5. Трамп пытался оказать давление на вице-президента, чтобы добиться пересмотра результатов голосования

План Трампа остаться в Белом доме отчасти основывался на противоречивом положении Конституции США, которое, по мнению экс-президента, позволяло вице-президенту Майку Пенсу объявить о пересмотре итогов выборов.

6 января Трамп попытался дозвониться до Пенса и накричал на его помощников, требуя соединить его с вице-президентом. По словам свидетелей, во время разговора с Майком Пенсом Трамп назвал вице-президента слабаком и обвинил его в том, что тот действовал недостаточно жестко.

Во время своего выступления 6 января Трамп, обращаясь к толпе, сказал о своей надежде на то, что Пенс "поступит правильно". Позже, уже во время штурма Капитолия, участники беспорядков скандировали "Майка Пенса — на виселицу".

6. Трампу необходимо запретить занимать государственные должности

Комитет выступил с одиннадцатью рекомендациями по результатам расследования.

В частности, цитируется одно из положений Конституции, согласно которому лицо, вовлеченное в организацию мятежа или оказывавшее помощь "врагам Конституции", должно быть лишено права занимать государственную должность. По мнению авторов доклада, Трамп оказывал помощь мятежникам, а значит — больше не может занимать государственные должности.