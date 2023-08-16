Трампа поместят в изолятор округа Фултон в Атланте. Что это за место?

В ближайшие дни Дональд Трамп должен сдаться полиции штата Джорджия. Ожидается, что его и еще 18 обвиняемых поместят в следственный изолятор округа Фултон в Атланте, где они будут дожидаться суда по делу о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.

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Но если Трамп, вероятно, проведет в этом центре временного заключения всего несколько часов, то другим заключенным, которые попадают в это печально известное место, обычно везет куда меньше.

Трамп должен явиться в полицию до 25 августа, чтобы ему могли быть предъявлены обвинения в том, что он руководил широкомасштабным заговором по подрыву результатов выборов.

Местный шериф Пэт Лабат заявил, что чиновники будут следовать "обычной практике" при допросе Трампа.

Но эксперты говорят, что у бывшего президента, вероятно, будет совсем не такой опыт, как у тех, кто томится в изоляторе округа в течение недель, месяцев или даже лет в ожидании суда.

В США обвиняемых по уголовным делам отправляют в следственный изолятор, если те были арестованы, ожидают суда без возможности выйти под залог или отбывают за решеткой краткосрочное наказание. В тюрьму же преступников отправляют после осуждения на более длительные сроки.

Согласно отчету Американского союза гражданских свобод (ACLU) за сентябрь 2022 года, в изоляторе округа Фултон на тот момент находились сотни людей, просидевшие там более 90 дней, потому что им либо еще не предъявили официальное обвинение, либо они не могли позволить себе внести залог, необходимый для их освобождения.

Там также были 117 человек, отсидевших в ожидании предъявления обвинения более года, и 12 человек, пробывших в изоляторе по аналогичным причинам два года, говорилось в отчете.

"По сути, он был переполнен с того момента, как его только построили. На протяжении многих лет этот нескончаемый цикл повторяется снова и снова", — отмечает Фэллон Макклюр из представительства ACLU в штате Джорджия.

Ухудшающиеся условия

Изолятор округа Фултон был построен в 1985 году из расчета на 1300 заключенных, но в последние годы там содержались более 3000 человек.

В недавнем отчете Южного центра по правам человека, говорится, что условия содержания заключенных там не соответствуют стандартам гигиены, что приводило к вспышкам Covid-19, распространению вшей и чесотке. Правозащитники также обнаружили, что заключенные там очень плохо питались и даже страдали от кахексии — крайней формы истощения.

Длительное ожидание в этих условиях для некоторых оказалось смертельным.

На прошлой неделе в камере медсанчасти изолятора был найден без сознания 34-летний мужчина, содержавшийся в учреждении с 2019 года. Его реанимировали, но затем он скончался в больнице, сообщили в офисе шерифа округа Фултон.

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В этом году он стал шестым человеком, умершим в фултонском окружном изоляторе в 2023 году.

Нони Баттисте-Косоко было всего 19 лет, когда она умерла в своей камере в июле после ареста обвинению в правонарушении малой тяжести. Она находилась в центре временного заключения Атланта-Сити, дополнительном помещении, которое округ арендует, чтобы разгрузить главную тюрьмы. Сотрудники подняли тревогу, когда она не ответила из-за своей двери.

Родственникам девушки до сих пор не сообщили ни причины ее смерти, ни результаты вскрытия, рассказал Би-би-си адвокат ее семьи.

В офисе шерифа округа Фултон Би-би-си сообщили, что окончательный отчет о вскрытии еще не получен, и расследование продолжается.

Незадолго до смерти Батиста-Косоко округ Фултон согласился выплатить 4 миллиона долларов семье умершего в изоляторе человека, чье тело было покрыто укусами постельных клопов.

Независимое вскрытие показало, что 35-летний Лашон Томпсон умер в психиатрическом отделении тюрьмы в сентябре прошлого года из-за серьезной халатности со стороны тюремного персонала.

После его смерти Министерство юстиции США начало расследование условий содержания в изоляторе, доступа к медицинской помощи и чрезмерного применения силы офицерами.

Обострение проблемы

Когда тюрьму только построили, она считалась современной, но теперь это далеко не так, говорит адвокат семьи Нони Баттисте-Косоко, Родерик Эдмонд.

"Эту тюрьму нужно снести, а гражданам округа Фултон нужно раскошелиться и на свои налоги построить новую", — считает Эдмонд.

Офис шерифа округа Фултон признает, что условия в здании "плачевные и быстро ухудшаются". Ведомство также призвало к строительству новой тюрьмы стоимостью 1,7 млрд долларов.

"Было много разговоров о чистке изолятора, — говорит Фэллон Макклюр. — Но на деле мы не видели и не слышали ничего особенно значительного. Все это похоже на позерство".

По словам Макклюр, к переполненности системы тюрем округа Фултон привели несколько факторов.

Одна из причин, объясняет она, заключается в том, что обвиняемых в правонарушениях в округе арестовывают и сразу заключают под стражу, вместо того, чтобы назначить дату суда и отпустить, если речь идет о мелких правонарушениях, как в некоторых других юрисдикциях Джорджии.

Другая причина, по ее словам, в том, что в округе накопились дела из-за пандемии Covid-19. А совсем недавно было множество обвинительных заключений по закону об организованных преступных сообществах (Rico), не связанных с делом Трампа.

На этой неделе Трампу и его 18 сообщникам были предъявлены обвинения в нарушении этого же закона.

Он был принят в 1970-х годах для борьбы с организованными преступными группами, такими как мафия. Предъявление обвинений по эти делам — обычно сложный и ресурсоемкий процесс, говорят эксперты.

Но Трампу, скорее всего, не придется ждать слишком долго, считают эксперты.

Особое отношение

Хотя прокуратура не обнародовала подробностей о том, как Трампу будут предъявлять обвинения в Джорджии, его предыдущие подобные столкновения с правосудием проходили в ускоренном режиме.

Речь идет об обвинениях, зачитанных ему в Нью-Йорке, Флориде и Вашингтоне, которые он все отрицал.

По прибытии во все эти здания суда Трамп проходил стандартную процедуру с ответами на базовые вопросы и снятием отпечатков пальцев.

Но его изолировали от других подсудимых по уголовным делам, быстро доставив в зал суда в окружении агентов спецслужб. Власти тогда заявили что эти меры необходимы из-за повышенных опасений по поводу безопасности.

В отличие от типичных подсудимых, Трампа не фотографировали, и на него не надевали наручники. Власти объясняли это отсутствием необходимости, поскольку и так существует множество фотографий Трампа, а вероятность того, что он пустится в бегство, мала.

Когда те слушания завершились, охрана быстро сопроводила Трампа к ожидавшему кортежу, который затем доставил его к частному самолету.

Эксперты считают, что и в округе Фултон будет разыграна некая версия этой последовательности событий.

Некоторые адвокаты защиты, годами работавшие в округе Фултон, не скрывают раздражения из-за подобного "особого отношения" к Трампу.

"С ним будут обращаться мягко, потому что он бывший президент, — говорит Кейша Стид, адвокат по уголовным делам из Атланты, в прошлом работавшая защитником на общественных началах. — Тогда как наших клиентов будут бить по зубам".