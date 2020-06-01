Трампа укрыли в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере 29 мая, когда в центре Вашингтона проходили протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в воскресенье газета New York Times.

По данным источников газеты, данное решение было принято в ночь на субботу в самый разгар протестов. На этом настояли сотрудники Секретной службы, которые занимаются охраной первых лиц государства в США. Трамп пробыл бункере чуть меньше часа вместе со своей женой Меланией и сыном Бэрроном.

Согласно существующим правилам, главу страны и его семью прячут в бункере, если уровень угрозы в Белом доме оценивается как "красный". Ранее, во время теракта 11 сентября 2001 года, в нем укрывались Джордж Буш и тогдашний вице-президент страны Дик Чейни.

Массовые протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, проходят в США с 25 мая. Флойд был задержан полицейскими, один из которых применил удушающий прием, встав коленом на шею. Флойд жаловался, что не может дышать, а вскоре после задержания умер.

Протесты переросли в столкновения с полицией и беспорядки в разных городах. В ряде из них был объявлен комендантский час и введены войска Нацгвардии. В пятницу, 29 мая, погромы начались в Вашингтоне возле Белого дома.