Трампу предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в штате Джорджия. Большое жюри присяжных посчитало, что Трамп может быть причастен к попытке пересмотреть итоги выборов президента в 2020 году. Это четвертое уголовное дело, которое расследуется в отношении 45-го президента США.

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Трампу предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в заговоре с целью подлога, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Помимо Трампа обвинения предъявлены еще 18 людям, среди них — бывший глава аппарата Белого дома, соратник Трампа Марк Медоуз, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сотрудник министерства юстиции Джеффри Кларк, юрист и консультант Трампа Джон Истман.

Трампу уже предъявлены обвинения по трем другим делам — о заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года, о незаконном удержании секретных документов и о фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде.

Поводом для очередных обвинений стал телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь "найти 11 780 голосов".

Джо Байден выиграл в Джорджии, получив 306 голосов коллегии выборщиков против 232 голосов Трампа.

Трамп в настоящий момент является лидером среди кандидатов от Республиканской партии на выдвижение на следующих президентских выборах. Он вину не признает.

Обвинения прокурора округа Фултон Фани Уиллис, в течение двух лет проводившей расследование, он назвал политически мотивированными.

Как сказала Фани Уиллис, прокуратура предложит провести судебный процесс в течение следующих 6 месяцев.

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BBC News Русская служба:

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