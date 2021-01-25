Трансгендеры смогут служить в армии США. Байден отменил запрет, введенный Трампом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом в первый же год его правления запрет на службу в армии трансгендеров.

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"Трансгендерам в рядах вооруженных сил больше не грозит увольнение или демобилизация по причине их гендерной идентичности", — говорится в заявлении Белого дома. — Президент Байден убежден, что гендерная идентичность не должна быть препятствием военной службе, и что сила Америки — в разнообразии".

Новый министр обороны США Ллойд Остин, отставной генерал американских вооруженных сил, говорил о необходимости отменить запрет во время его утверждения в сенате. "Если человек здоров, может служить и соответствует всем необходимым требованиям, то ему должно быть позволено служить в армии", — заявил тогда Остин.

По данным министерства обороны на 2019 год на действительной военной службе в США состояло 8980 трансгендеров.

Трамп еще в 2017 году объявил в "Твиттере", что США более не позволят и не допустят, чтобы в рядах вооруженных сил служили трансгендеры, приводя в качестве объяснения такого запрета "огромную медицинскую стоимость и неудобства".

Запрет вступил в силу в апреле 2019 года. Трансгендерам, которые к тому времени уже несли службу, было разрешено остаться в армии, однако новобранцев-трансгендеров брать перестали.

Тогдашний министр обороны Джим Мэттис конкретизировал этот закон, запретив принимать на службу людей с гендерной дисфорией, когда человек не может принять свой гендерный статус.

Байден отменяет указы Трампа

Президент Байден не раз говорил о том, что хочет отменить этот запрет.

Еще до инаугурации избранного президента в записке Рона Клейна, ставшего главой администрации Белого дома, говорилось, что Байден намерен использовать свою первую неделю на посту президента, чтобы обеспечить равенство и поддержку небелому населению и другим сообществам, которые находятся в менее привилегированном положении.

Байден издал уже несколько президентских указов, цель которых — отменить некоторые важные решения Трампа. В числе прочего он распорядился приостановить строительство стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран и запустил инициативу по продвижению расового равенства.

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