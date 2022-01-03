Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимума февраля 2021 года

Поставки российского газа через Украину в Словакию через пограничный пункт Вельке-Капушаны сократились до 375529 мегаватт-часов, передал словацкий оператор Eustream.

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Транзит российского газа через Украину в Словакию через пограничный пункт Вельке-Капушаны, рядом с которым проходит газопровод Transgas, упал до показателей 25 февраля 2021 года. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на словацкого оператора Eustream.

По его данным, на 2 января прокачка составляла 375529 мегаватт-часов. Она сократилась даже по сравнению с показателем от 1 января — 524134 мегаватт-часов.

"Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа"

Снижение поставок происходит на фоне того, что российская корпорация "Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу.

С 21 декабря 2021 года магистраль перешла в реверсный режим, при котором сырье подается в Польшу из Германии.

В этих условиях спотовая цена (цена при условии немедленной поставки и оплаты) на газ в Европе пробила психологическую отметку в 2000 долларов (1770 евро) за тысячу кубических метров, свидетельствовали торги на бирже ICE Futures в Лондоне.

Стоимость январского фьючерса на TTF (средневзвешенная по объему цена газа) достигала 174,61 евро за мегаватт-час, что составляет примерно 2039 долларов (1805 евро) за тысячу кубометров.

Это — абсолютный рекорд за всю историю торгов, отмечало агентство "Интерфакс", напоминая, что прежний максимум был зафиксирован в начале октября 2021 года.

Киев обвинил "Газпром" в газовом шантаже Европы

Украина 20 декабря 2021 года обвинила "Газпром" в газовом шантаже Европы из-за отказа российского концерна увеличить транзит топлива по украинским трубопроводам, несмотря на резкий рост цен на газ в Европе.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в посте в Facebook выразил мнение, что Россия таким образом пытается добиться ускорения сертификации спорного германо-российского газопровода "Северный поток — 2".