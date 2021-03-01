Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства

Несколько десятков демонстрантов ворвались в одно из зданий правительственного комплекса Армении в Ереване.

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Как сообщает корреспондент "Интерфакса", акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна организована молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн".

"Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет, и мы можем войти в любое правительственное здание", - сказал из участников акции.

Вечером 1 марта в Ереване состоится очередной митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Оппозиция требует отставки Пашиняна после того, как тот в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.