Третий день протестов в Беларуси: идут задержания

Во вторник, 11 августа, вечером в Беларуси вновь вышли на улицы протестующие, которые не согласны с официальными результатами выборов президента страны. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с участниками акций протеста. В предыдущие дни силовики против мирных жителей применяли свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Портал Delfi отслеживает ситуацию в Беларуси, публикуя актуальную информацию.

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В Беларуси практически полностью пропал доступ к интернету. Основным источником информации в сети остается мессенджер Telegram, создатель которого Павел Дуров заявил, что вводит меры, разработанные специально для этой страны. Подписка на независимые белорусские каналы резко выросла, поскольку только так жители Беларуси и всего мира могут получать информацию.

В Минске закрыто несколько станций метро. На улице Революционной (старый центр Минска), по сообщениям очевидцев, стоят бронетранспортеры. Корреспондент "МБХ медиа" сообщил, что в Минске протестующих разгоняют резиновыми пулями.

В Гродно перекрыт центр города. В Бобруйске и Бресте происходят задержания, в Бресте задержан в том числе корреспондент Tut.by Станислав Коршунов. При этом посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении журналиста "Медузы" Максима Солопова, задержанного накануне.

Как пишет BBC, двое ОМОНовцев задержали молодого человека, который кричал, что ему всего 15 лет. Всю эту сцену снимают два человека, одна из которых — женщина — постоянно обращается к силовикам с просьбой "послушать свою совесть".

На противоположной стороне улицы стоит группа протестующих, но они не приближаются. Заметно нервничая, ОМОНовец берется за гранату. Он постоянно просит по рации: "Скорее!"

Дальше вдвоем они уволакивают молодого человека. Их забирает подъехавшая машина.

Видео задержания юноши в Минске в районе метро Пушкинская. Молодой человек говорит, что ему 15 лет. Девушка рядом, снимающая происходящее на видео, просит ОМОН "послушать свою совесть хоть раз". pic.twitter.com/FS4MTzk6ka — bbcrussian (@bbcrussian) August 11, 2020

Как отмечают очевидцы, протестующие стали более организованными, при появлении силовиков они разбегаются, а потом вновь собираются. Одновременно, в Телеграмм-каналах идет активных обмен информации о том, где находятся силовики, где можно "спрятаться", где необходима помощь для того, чтобы отбить протестующих.

Сообщают о нападении на журналистов.

"Силовики целенаправленно нападают на журналистов. Не хотят, чтобы фото и видео с места событий попали в сеть" — пишет канал "Беларусь головного мозга".

"У фотографа TUT.BY Вадима Замировского сорвали бейдж и также забрали флешку. Флешки с рабочими материалами также забрали у фотографов TUT.BY Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица (повреждена и камера) и "Нашей Нiвы" Надежды Бужан" — пишет Tut.by.

До сих пор неизвестно, где находится главный редактор "Нашай Нiвы". Прошли почти сутки.

Жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и один из руководителей штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало, которая сейчас находится в России, записала видеообращение к Светлане Тихановской, силовикам, белорусам и всему миру.

Она подчеркнула, что признает Тихановскую единственным легитимным президентом Беларуси и понимает ее решение покинуть страну: "Я знаю, какими грязными и мерзкими способами власти оказывают давление на нас. Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности". Цепкало призвала силовиков перейти на сторону народа, а "мировое сообщество" — признать Тихановскую законно избранным президентом и "остановить кровопролитие" в Беларуси.

Обращение Вероники Цепкало. Видео: объединенный штаб оппозиции. pic.twitter.com/3WX2W5dmRa — Алх Рамонэ (@alxramone) August 11, 2020



"Выборы в Беларуси были ни свободными, ни честными", — заявил Евросоюз. ЕС призвал власти немедленно отпустить всех задержанных во время протестов и вступить в диалог с оппозицией. "Народ Беларуси заслуживает лучшего", — говорится в заявлении.

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что появившиеся во вторник видеозаписи (подробнее — здесь) кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были сделаны под давлением. "Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа. Мы на протяжении последних нескольких недель наблюдали эти попытки", — написал Науседа в Facebook.

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