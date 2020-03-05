Третий случай заражения коронавирусом в Эстонии: мужчина возвращался домой из Италии через Ригу

В Эстонии подтвержден третий случай заражения коронавирусом. Заболевший — мужчина, который прилетел 29 февраля из Бергамо в Ригу, а затем добрался до Таллина на личном автомобиле, пишет rus.err.ee.

Сообщается, что заболевший таллинец находится на домашнем лечении. Из симптомов у него был жар, боль в мышцах и суставах. С людьми, которые с ним контактировали, общаются представители Департамента здоровья. За самочувствием таких лиц ведется активное наблюдение, в течение 14 дней они должны находиться дома и каждый день сообщать работникам ведомства о своем здоровье.

Напомним, что второй эстонский пациет, заразившийся коронавирусом COVID-19, также прилетел из Бергамо в Ригу, после чего отправился на родину на личном транспорте. Мужчина носил маску и дезинфицировал руки во время путешествия, но после возвращения из поездки был вынужден обратиться к врачам из-за проявившихся симптомов. Мужчину отправили на домашнее лечение, а людей, контактировавших с ним, взяли под наблюдение.

Как известно, в Латвии также был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Заболевшая женщина прибыла в Ригу 29 февраля рейсом BT226 из Мюнхена. За состоянием здоровья тех, кто находился в тесном контакте с ней, ведется активный контроль.

Анализ коронавируса может быть успешно сделан человеку, у которого уже есть симптомы заболевания, но с высокой долей вероятности может показать ложный отрицательный результат до появления таких симптомов как кашель, температура и затрудненное дыхание.