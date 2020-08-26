Третья ночь протестов в США после стрельбы полицейских в афроамериканца: двое убиты, один ранен

Третья ночь протестов в городе Кеноша, штат Висконсин, где в воскресенье полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, закончилась уличными потасовками и стрельбой: два человека были убиты, один получил ранения.

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Инцидент в воскресенье произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство 46-летнего Флойда вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма.

Около 23:45 во вторник стражи порядка прибыли на место происшествия по сообщению о перестрелке и жертвах, сообщило городское управление полиции.

"В результате стрельбы два человека погибли, третий был доставлен в больницу с серьезными, но не опасными для жизни ранениями", - говорится в сообщении.

Пока не ясно, кто, на кого и почему напал. Местные СМИ пишут, что конфликт возник между участниками протестных акций против полицейского насилия и охранниками бензоколонки.

На видео, размещенном в соцсетях в среду, видно, как несколько человек в гражданской одежде гонятся за другим человеком, имеющим при себе длинноствольное оружие. Тот падает, после чего стреляет в нападавших, один из которых тоже падает. На заднем плане слышно еще несколько выстрелов. На другом видео, вероятно, сделанном спустя несколько секунд, на земле сидит человек с огнестрельным ранением в руку, мужчина с винтовкой поддерживает его, затем к ним подбегают полицейские.

На фоне беспорядков в Кеноше стихийно возникли группы вооруженных людей, которые патрулируют улицы и охраняют собственность от мародеров и поджигателей.

"Это что-то вроде "комитетов бдительности" которые берутся вершить самосуд", - заявил шериф Дэвид Бет газете "Милуоки джорнэл сентинел", - добавив, что пока не уверен в принадлежности того, кто стрелял, к одной из таких групп.

"Я уверен, что скоро мы его задержим", - сказал он.

Полицейское управление Кеноши, существующее отдельно от офиса шерифа, призвало свидетелей прийти и дать показания.

В ночь на среду участники протестных выступлений проигнорировали введенный в городе комендантский час и собрались у здания суда и в прилегающем к нему парке в центре Кеноши. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы вытеснить их оттуда.

В отличие от первых двух ночей, на этот раз в городе не было поджогов.

С чего начались волнения?

Обстоятельства воскресной драмы до сих пор не вполне понятны. Полиция прибыла к дому 29-летнего Джейкоба Блейка, работавшего частным охранником, по вызову, связанному с домашним насилием. Адвокаты Блейка утверждают, что он пытался разнять двух подравшихся женщин.

Кем были эти женщины, какое отношение они имели к Блейку, кто вызвал полицию и что случилось непосредственно перед инцидентом - неизвестно.

На видео, снятом прохожим, видно, как Блейк открывает дверцу своей машины и нагибается, чтобы сесть в нее. В этот момент один из двух полицейских сначала хватает его за футболку, вероятно, пытаясь удержать, а затем открывает огонь.

Всего было сделано семь выстрелов. Одна из пуль попала Блейку в позвоночник, вызвав паралич. Четыре пули попали в Блейка. Одна угодила ему в позвоночник, вызвав паралич. Другие поразили его печень, почки и руку. Раненому, немедленно доставленному в клинику, пришлось также удалить часть толстой кишки.

"Его семья верит в чудеса, но понадобится чудо, чтобы Джейкоб Блейк снова начал ходить", - заявил на пресс-конференции во вторник его адвокат Бен Крамп.

Выяснилось, что в машине Блейка в момент стрельбы находились трое его маленьких детей. На видео слышно, как они кричат.

Последствия

Полицейские, участвовавшие в инциденте, отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств дела. Несколько десятков тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием немедленно возбудить против них уголовное дело, но окружной прокурор сказал, что такие вещи не делаются поспешно.

Отец Джейкоба Блейка заявил, что в объективность расследования не верит.

В первый же вечер после происшествия в Кеноше, 100-тысячном городе на юго-западном берегу озера Мичиган, начались волнения. Сообщалось о стрельбе, разгромленных магазинах, сожженных автомобилях и поваленных фонарях. Демонстранты вооружились бейсбольными битами и бросали в полицейских самодельные "коктейли Молотова".

В воскресенье в городе был введен комендантский час с 22:00 до 07:00, однако это не остановило протестующих.

В понедельник губернатор Висконсина демократ Тони Эверс, резко осудивший полицейское насилие в отношении Блейка, ввел в штате чрезвычайное положение и направил в город Национальную гвардию. Он подчеркнул, что власти будут защищать как безопасность и собственность, так и право граждан на мирный протест.

"Мой сын борется за жизнь, но, если бы он узнал, что сейчас творится, про все это насилие и разрушение, ему бы очень не понравилось", - сказала журналистам мать пострадавшего Джулия Джексон.

"Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы. Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", - заявил в понедельник кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден.

Съезд Республиканской партии, проходящий в режиме онлайн, во вторник начался с молитвы за Джейкоба Блейка.

Первая леди США Мелания Трамп в обращении, записанном в Розовом саду Белого дома, призвала "прекратить насилие и грабежи, не делать предположений, исходящих из цвета кожи и объединиться как цивилизованные люди, чтобы жить в соответствии с американскими идеалами".