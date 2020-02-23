Третья возможная жертва коронавируса умерла в Италии

Согласно заявлению властей Ломбардии, в Италии скончался еще один человек, зараженный коронавирусом. Речь идет о пожилой женщине, которая находилась на лечении в отделении онкологии больницы города Крема.

Третий человек в Италии скончался, возможно, от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Как заявили в воскресенье, 23 февраля, власти региона Ломбардия, речь идет о пожилой женщине, которая находилась на лечении в отделении онкологии больницы города Крема.

Согласно последним данным, Италия вышла на первое место среди европейских стран по распространению нового коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано около 160 случаев заражения (из них 78 новых — Ред.), три человека скончались, состояние 26 оценивается как критическое.

Вспышка затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Правительство Италии закрыло 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия. Принято решение отменить традиционный Венецианский карнавал, намеченный на 23 — 25 февраля.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день заразившихся в мире чуть менее 80 тысяч. От заболевания, вызываемого вирусом, скончались уже почти 2500 человек во всем мире. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай.