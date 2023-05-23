Третьяковская галерея отказалась выдавать РПЦ "Троицу" Рублева в ближайшее время

Состояние "Троицы" Рублева не позволяет ее вывозить из музея, заявила Третьяковская галерея после заседания собрания музея. Ранее президент РФ Владимир Путин "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих" принял решение вернуть "Троицу" церкви.

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"Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника", — цитирует постановление галереи "Фонтанка".

Более того, реставраторы настаивают: летняя поездка иконы в Троице Сергиеву лавру на богослужение повлекла тяжелые для нее последствия: произошла "расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности".

На собрании музейных специалистов участвовали в том числе представители РПЦ. "Интерфакс" отмечает, что в РПЦ "с пониманием" отнеслись к выводам специалистов и заявили, что вопрос сохранности иконы остается первоочередным.

15 мая было объявлено о передаче "Троицы" РПЦ. РПЦ планировала сначала выставить икону в храме Христа Спасителя, а затем вернуть в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде. Там она находилась до Октябрьской революции.

В 2022 году икону вывозили в Сергиев Посад на богослужение в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. После возвращения реставраторы обнаружили на иконе 61 "существенное изменение". Икону поместили в депозитарий для "стабилизации состояния", с тех пор она не выставлялась.