третьяковская галерея москва
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Минкульт РФ потребовал от одного из главных музеев России проверить экспозиции на наличие деструктивной идеологии. Проверка проводится по жалобе заявителя, выразившего недовольство рядом экспонатов Третьяковки.

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Министерство культуры РФ потребовало от одного из главных музеев России — Третьяковской галереи в Москве — привести содержание выставок "в соответствие с духовно-нравственными ценностями", сообщило во вторник, 31 января, издание The Moscow Times со ссылкой на копию письма, направленного замглавы департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталией Чечель директору Третьяковки Зельфире Трегуловой.

От дирекции Третьяковки требуют до 6 февраля представить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, которая поступила в Министерство культуры. В своей жалобе Шадрин выразил мнение, что экспозиция Третьяковской галереи "не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям", в залах "представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии", а экспонаты вызывают глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.

Претензии Шадрина

Автор жалобы, в частности, отметил, что в произведениях второй половины XX века есть сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма", а также "волюнтаристские интерпретации" образов российских правителей и деятелей культуры.

В жалобе также сказано, что в цикле "Тайная вечеря", состоящем из 13 полотен, "невозможно понять, кто является Иудой", а скульптура Пьеты, созданная в 1978 году Александром Бургановым, — это "дьявольская интерпретация" религиозного сюжета, поскольку у Богородицы отсутствует голова.

"Борьба с неугодным искусством"

"Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход", — прокомментировал The Moscow Times письмо сотрудник Третьяковской галереи, попросивший не называть его имени.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В список таких ценностей вошли права человека, патриотизм, служение отечеству, семья и приоритет духовного над материальным.

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