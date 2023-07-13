Трезубец вместо герба СССР. Украина начинает декоммунизацию монумента "Родина-мать" в Киеве

Украинские власти дали официальное разрешение на декоммунизацию скульптуры "Родина-мать" в Киеве. На щите, который поднимает над украинской столицей гигантская женская фигура, вместо герба Советского Союза появится трезубец.

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Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в четверг госинспекция архитектуры и градостроительства официально одобрила проект реконструкции щита одного из самых заметных монументов Киева.

"Проектными решениями предусматривается установка трезубца на щите монумента, который соответствует изображению на малом государственном гербе Украины, — сообщает ведомство. — Трезубец заменит старый советский герб".

Новый герб на щите "Родины-матери" изготовит металлургическая компания "Метинвест", принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. На сайте фирмы сообщается, что монтаж трезубца начнется в июле и будет закончен до 24 августа этого года, когда Украина будет отмечать День независимости.

"Метинвест" уточняет, что украинский герб будет изготовлен из стали производства завода "Запорожсталь", который в 1981 году изготовил материал для всего монумента.

Летом 2022 года украинское правительство провело онлайн-опрос на государственной цифровой платформе "Дiя" о том, что делать с монументом. Голосование длилось с 7 по 21 июля, украинцам предлагали выбрать один из ответов: оставить все, как есть, убрать герб СССР или заменить его трезубцем.

Результаты опроса показали, что более 85% опрошенных — за то, чтобы на щите появился трезубец.

"Стальное сердце"



При этом некоторые социологи заявили, что голосование на платформе "Дiя" нельзя считать репрезентативными, потому что структура ее пользователей не отражает полную структуру украинского общества. Министр культуры Украины Александр Ткаченко писал, что в опросе приняли участие около 780 тыс. человек.

В четверг решение о реконструкции монумента Ткаченко описал так: "Мы работаем с уникальной скульптурой-представительницей старшего поколения, которая принимает всем своим стальным сердцем новую реальность и вносит свой вклад в борьбу за нашу свободу и независимость".

Памятник "Родина-мать" — самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом — 102 метра.

Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах, на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Статуя изображает женщину, которая поднимает вверх щит и меч.

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В середине апреля этого года Верховная Рада приняла закон, по которому в Украине запрещаются связанные с российской имперской политикой символы и топонимы, в том числе официальная символика России (со времен Московского царства до современной Российской Федерации).

Запрещена также пропаганда исторических лиц, занимавших в России руководящие посты или причастных к имперской пропаганде.

Несколько лет назад в Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому были снесены многие памятники советским государственным деятелям и переименованы множество улиц, площадей и населенных пунктов. После начала российского вторжения в Украину началось изменение названий, связанных не только с Советским Союзом, но и с Россией.