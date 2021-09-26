Три человека погибли и десятки пострадали в результате крушения поезда в США

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения пассажирского поезда в штате Монтана в США, сообщает ABC News со ссылкой на власти.

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Поезд Empire Builder, следовавший из Чикаго в Сиэтл, сошел с рельсов возле местечка Джоплин. Всего с рельсов соскочили пять вагонов и опрокинулись набок.

По данным перевозчика — компании Amtrak, в поезде ехали около 160 человек, в том числе 147 пассажиров. Газета The New York Times со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате аварии пострадали более 50 человек.

В августе в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Жертвами аварии стали не менее трех человек, более 30 получили травмы. В Минтрансе сообщали, что один из машинистов проехал на красный свет.