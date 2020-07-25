Три человека погибли при падении самолета на дом в Германии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Небольшой самолет упал на жилой дом в немецком городе Везель, земля Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщает RP Online, результате крушения погибли три человека.

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Сверхлегкий самолет упал на крышу многоквартирного дома и загорелся, передает РБК. В результате была разрушена одна из квартир. Погибла женщина, проживавшая в ней с двухлетним ребенком. Она получила сильные ожоги и умерла в скорой. Ребенок получил травмы.

Самолет TL 96 вылетел из аэропорта Везеля. На борту находились два человека, они погибли. Предположительно, он мог развалиться еще в воздухе. Причина авиакатастрофы пока неясна.

Рядом с местом крушения был обнаружен аварийный парашют. Очевидцы рассказали, что самолет столкнулся с воздушным шаром. Однако эта информация не подтвердилась. Предположительно, за воздушный шар приняли аварийный парашют.

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