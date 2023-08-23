Три человека погибли в результате обстрела села в Белгородской области, заявил губернатор
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Белгородской области трое мирных жителей погибли в результате обстрела села Лавы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

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Всего Лавы подверглись обстрелу дважды. Утром местные власти сообщили, что на территорию санатория с дрона сбросили две гранаты, пострадал фасад здания. Мирные жители погибли в результате второго обстрела.

"Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — написал Гладков.

По подсчетам издания 7x7, в Белгородской области с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от обстрелов и мин погибли 53 человека.

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