Три человека погибли в результате российского удара по гипермаркету в Херсоне
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жертвами российского обстрела Херсона утром 3 мая стали трое местных жителей, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины.

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Удар был нанесен около 11 утра, заявил глава ведомства Игорь Клименко. Он подчеркнул, что "Эпицентр" — единственный в городе гипермаркет, который работал сегодня, а погибшие и раненые — работники и посетители магазина.

Сегодня же в результате обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 47-летний мужчина, пишет "Новая газета. Европа".

Накануне вблизи села Велетенское три человека погибли и пятеро получили ранения после сброса двух российских управляемых авиабомб, сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ходе обстрела села Урожайное пострадал 17-летний подросток, в селе Днепровское была госпитализирована 78-летняя женщина в тяжелом состоянии. Жертвой удара по поселку Казацкое стал 66-летний мужчина.

"106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 485 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда", — подсчитали в Херсонской обладминистрации обстрелы за прошедшие сутки.

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