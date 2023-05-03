Три человека погибли в результате российского удара по гипермаркету в Херсоне

Жертвами российского обстрела Херсона утром 3 мая стали трое местных жителей, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Удар был нанесен около 11 утра, заявил глава ведомства Игорь Клименко. Он подчеркнул, что "Эпицентр" — единственный в городе гипермаркет, который работал сегодня, а погибшие и раненые — работники и посетители магазина.

Сегодня же в результате обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 47-летний мужчина, пишет "Новая газета. Европа".

Накануне вблизи села Велетенское три человека погибли и пятеро получили ранения после сброса двух российских управляемых авиабомб, сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ходе обстрела села Урожайное пострадал 17-летний подросток, в селе Днепровское была госпитализирована 78-летняя женщина в тяжелом состоянии. Жертвой удара по поселку Казацкое стал 66-летний мужчина.

"106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 485 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда", — подсчитали в Херсонской обладминистрации обстрелы за прошедшие сутки.