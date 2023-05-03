Три человека погибли в результате российского удара по гипермаркету в Херсоне

Жертвами российского обстрела Херсона утром 3 мая стали трое местных жителей, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины.
Удар был нанесен около 11 утра, заявил глава ведомства Игорь Клименко. Он подчеркнул, что "Эпицентр" — единственный в городе гипермаркет, который работал сегодня, а погибшие и раненые — работники и посетители магазина.
Сегодня же в результате обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 47-летний мужчина, пишет "Новая газета. Европа".
Накануне вблизи села Велетенское три человека погибли и пятеро получили ранения после сброса двух российских управляемых авиабомб, сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В ходе обстрела села Урожайное пострадал 17-летний подросток, в селе Днепровское была госпитализирована 78-летняя женщина в тяжелом состоянии. Жертвой удара по поселку Казацкое стал 66-летний мужчина.
"106 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 485 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации. Херсон россияне атаковали 9 раз, выпустив 33 снаряда", — подсчитали в Херсонской обладминистрации обстрелы за прошедшие сутки.