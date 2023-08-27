Три человека убиты во Флориде в результате нападения расиста

По меньшей мере три человека стали жертвами нападения на почве расовой ненависти в американском городе Джексонвилль, штат Флорида. Нападавший покончил с собой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным местной полиции, вооруженный белый мужчина (его личность пока не раскрывается, однако известно, что ему было около 20 лет) зашел в магазин Dollar General и открыл огонь. Он был одет в бронежилет и вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой.

Нападавший убил двоих чернокожих мужчин и женщину, а после того, как на место приехали полицейские, покончил с собой.

Мэр Джексонвилля Донна Диган заявила, что это "преступление, наполненное ненавистью", совершенное на почве расизма.

Предполагается, что нападавший действовал в одиночку и изначально планировал покончить с собой. По словам местного шерифа Т.К. Уотерса, преступник жил в округе Клэй в Джексонвилле со своими родителями. По предварительным данным, он написал несколько манифестов, в том числе для своих родителей, для полиции и для средств массовой информации.

"Откровенно говоря, это был маньяк, который решил, что хочет лишить жизни людей, — сказал Уотерс. — Его целью была определенная группа людей, это чернокожие люди, именно их, по его словам, он хотел убить".

ФБР начало расследование по факту стрельбы, которую оно квалифицирует как преступление на почве ненависти.

Нападение произошло в субботу, когда в США проходили памятные мероприятия по случают 60-летней годовщины так называемого Марша на Вашингтон и знаменитой речи Мартина Лютера Кинга-младшего "У меня есть мечта".

Мэр Джексонвилля Донна Диган заявила местному телеканалу WJXT: "[Даже] одна стрельба — это слишком много, но эти массовые убийства действительно трудно вынести".

В заявлении, предоставленном американскому партнеру Би-би-си, CBS News, компания Dollar General заявила, что "очень расстроена из-за бессмысленного акта насилия, произошедшего в нашем магазине на Кингс-роуд".

По данным сайта Gun Violence Archive, в этом году в США зафиксировано 28 тысяч смертей от огнестрельного оружия (в этой статистике учитываются и суициды).