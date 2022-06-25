Три тысячи дельфинов погибли в Черном море из-за войны
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В результате войны в Черном море погибли около 3 тысяч дельфинов, сообщил руководитель научно-исследовательского отдела украинского заповедника "Тузловские лиманы" Иван Русев.

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По его словам, последствия войны сказываются на природе Черного моря. В частности, на побережье все чаще находят мертвых дельфинов.

Ученые также получают сообщения о гибели дельфинов из Болгарии и Румынии.

Дельфины выбрасываются на берег из-за работы гидролокаторов и подводных взрывов, которые влияют на способность животных ориентироваться в пространстве с помощью звука. Из-за этого дельфины также не могут найти себе рыбу и умирают от голода.

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BBC News Русская служба:

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