Тунис и Тайланд смягчили требования к въезжающим в страну туристам

Тунис с этого понедельника сократил время пребывания на карантине для иностранных туристов с семи до двух суток, сообщает Национальный офис по туризму страны, сообщает Интерфакс.

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В соответствии с коммюнике главы правительства Туниса, в период с 8 по 28 марта 2021 года иностранцы, которые забронировали номер в одном из отелей, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия в страну, а также пройти экспресс-тест в пункте прибытия. Кроме того, теперь самоизолироваться в отеле необходимо на два, а не на семь дней, как было ранее. После карантина, не покидая номер, надо будет пройти ПЦР-тест за свой счет до получения отрицательного результата теста.

Кроме того, правительство Туниса одобрило снятие запрета на передвижение между регионами и, по согласованию с местными властями, замену его на закрытие тех регионов, которые регистрируют рост случаев заражений коронавирусом.

Также с 8 марта разрешено работать туристическим ресторанам до 20:00. В oтелях возобновляется проведение мероприятий с заполняемостью не более 50% и соблюдением санитарного протокола.

Власти Таиланда с начала апреля вдвое сократят период обязательного карантина для приезжающих в страну иностранцев, которым сделали прививки от коронавируса, пишет РБК. Они уйдут на изоляцию на семь дней вместо нынешних 14. Об этом сообщил глава Минздрава Анутин Чарнвиранкул, передает Reuters. Послабление коснется иностранцев, которые пройдут вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки, заявил министр. Им нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19.

Вместе с тем, сообщает Bloomberg со ссылкой на Чарнвиранкула, власти решили выдавать гражданам Таиланда, завершившим процесс вакцинации от коронавируса, документы, которые позволят им выезжать за границу. По словам министра, наличие так называемых паспортов вакцинированных также облегчит въезд в королевство для иностранцев: с октября карантин для них могут полностью отменить.

На прошлой неделе Минтуризма Таиланда сообщило, что собирается ослабить карантинные ограничения для путешественников, которые приезжают на курорты страны, в такие регионы, как Пхукет, Краби, Сураттхани, Чонбури и Чиангмай. В ведомстве заявили, что туристов планируют отправлять на 14-дневный карантин в отели, но, если через три дня иностранцы сдадут отрицательный тест на коронавирус, они смогут покидать свои номера.

Согласно планам властей, с 1 октября туристам нужно будет предъявить либо так называемый паспорт вакцинации, либо сдать два-три теста методом ПЦР: до вылета, при въезде и, возможно, еще один анализ после этого, говорил глава TEZ Tour Таиланд.