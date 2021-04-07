Турция: 22 военных получили пожизненное за путч 2016 года

Почти через пять лет после провальной попытки свергнуть президента Эрдогана турецкий суд приговорил к пожизненному заключению очередную большую группу бывших военных. Чуть раньше власти арестовали за критику Эрдогана 10 отставных адмиралов.

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Суд в Анкаре в среду приговорил 22 бывших офицеров к пожизненному заключению с содержанием в тюрьме строгого режима за участие в путче 15 июля 2016 года. Об этом сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на одного из юристов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкое агентство Анадолу со ссылкой на "источники в системе правосудия" сообщает о "нескольких" осужденных и называет по именам трех из них.

По данным Франс пресс и Анадолу, осужденные в среду офицеры руководили захватом телевидения, где они заставили сотрудников выдать в эфир обращение путчистов к народу, а также здания генерального штаба.

Вынесенный в среду приговор — это часть огромного судебного процесса, в котором на скамье подсудимых оказались 497 бывших военных, включая офицеров и солдат президентской гвардии. Большая часть из них уже получила приговоры.

В ноябре 2020 года к пожизненному заключению в рамках этого дела были приговорены сразу 337 человек, в основном военных.

Всего же репрессиям после попытки переворота подверглись десятки тысяч турок: более 2,5 тыс человек приговорены к пожизненному заключению, более 100 тысяч госслужащих были уволены или отстранены от работы.

Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в организации путча своего давнего врага, живущего в США исламского проповедника Фетхуллу Гюлена (тот отрицает свою причастность к перевороту), и преследует реальных и предполагаемых сторонников Гюлена в Турции.

Борьба Эрдогана и его Партии справедливости и развития с военными продолжается и вне сюжета о неудавшемся путче.

В понедельник власти арестовали 10 отставных адмиралов, которые были в числе 104 бывших морских офицеров, подписавших открытое письмо против планов Эрдогана прорыть канал между Черным и Мраморным морями в обход Босфора.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что эта критика президента со стороны военных напоминает о временах путча, и что турецкий народ и его представители не допустят сохранения такой ментальности среди военных, а в воскресенье власти возбудили уголовное дело.

Критиков идеи канала беспокоит, в частности, то, что он не будет подпадать под действие Конвенции Монтре, которая ограничивает проход военных кораблей в Черное море.

Власти же говорят прежде всего о том, что этот 45-километровый канал стоимостью больше 9 млрд долларов, прорытый к северу от Стамбула, разгрузит Босфор и уменьшит вероятность столкновений в проливе.

В среду Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция уже скоро объявит тендер на строительство канала и летом начнет подготовительные работы.