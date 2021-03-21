Турция атаковала позиции курдов в Сирии

Впервые за 17 месяцев Турция совершила авианалет на позиции "Демократических сил Сирии" (SDF) в курдском регионе на севере Сирии, сообщил вечером в субботу, 20 марта, базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

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Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию "Источник мира" против Отрядов народной самообороны (YPG, входят в состав альянса SDF. - Ред.). Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и причисляет бойцов YPG к террористам.

В результате турецкого наступления был захвачен участок турецко-сирийской границы длиной 120 км. Турция заявляла о намерении создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев. Однако тот регион, на который совершен нынешний авианалет, остался в 2019 году под контролем курдских формирований. Начиная с 2016 года, Турция провела уже три военных операции против YPG.

По данным SOHR, гражданский конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более чем 388 тысяч человек. Согласно подсчетам ООН, покинули свои дома и бежали из зоны боевых действий 5,6 млн сирийцев.