Турция бесплатно передаст Украине беспилотник "Байрактар"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Турецкая компания Baykar передаст бесплатно беспилотник Bayraktar TB2 Украине, деньги на который поляки собирали методом краутфандинга.

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Журналист Славомир Сераковский, организовавший акцию, опубликовал в Facebook письмо руководства компании Baykar, в котором говорится: "Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину".

22,5 миллиона злотых (около 4,7 млн евро), в сборе которых участвовали более 217 тысяч поляков и организаций, и около тысячи белорусов, по согласованию украинской и турецкой сторон пойдут на гуманитарную помощь Украине.

По словам Сераковского, в ходе акции было собрано на 1,8 миллиона злотых (376 тысяч евро) больше, чем планировалось. Эти средства поступят на счет фонда Вооруженных сил Украины.

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