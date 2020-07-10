Турция готовится превратить Собор Святой Софии в мечеть

Турецкий суд в пятницу аннулировал статус музея Собора Святой Софии в Стамбуле. Таким образом, всемирно известный памятник культуры снова может стать мечетью, сообщает BBC.

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Собор Святой Софии был построен 1500 лет назад в качестве главного христианского храма Византии. В 1453 году после захвата города турками собор был обращен в мечеть, в 1935 году ему был присвоен статус музея. С 1985 года Софийский собор включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исламисты в Турции давно призывали к тому, чтобы снова открыть в соборе мечеть, однако светские силы в стране не поддерживали это решение. Новая попытка сменить статус собора была предпринята при поддержке президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

ЮНЕСКО, мировые лидеры, а также глава Греческой православной церкви призвали Турцию не обращать собор в мечеть.