Более 20 человек погибли в турецкой провинции Измир и на греческом острове Самос в результате землетрясения, свыше 800 пострадали. О росте числа жертв в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции объявили после того, как спасатели весь вечер и всю ночь разбирали завалы, сообщает Euronews.com.

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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 19 км от острова Самос — оно затронуло Турцию и Грецию, спровоцировав локальные цунами, которые затопили прибрежные районы. Толчки ощущались даже в Афинах и Стамбуле. Сильнее всего пострадал Измир, где обрушились около двадцати домов. Сообщается о поврежденных строениях и в греческом городе Неон-Карловасион.


Поступали сообщения об угрозе афтершоков, а власти призывали не заходить в пострадавшие дома, так что многие жители Измира и Самоса провели ночь на улице.

После землетрясения премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о солидарности, несмотря на обострение в Восточном Средиземноморье. "Какими бы ни были наши разногласия, в такие времена наши народы должны держаться вместе", — говорится в сообщении Мицотакиса.

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