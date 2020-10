Более 20 человек погибли в турецкой провинции Измир и на греческом острове Самос в результате землетрясения, свыше 800 пострадали. О росте числа жертв в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции объявили после того, как спасатели весь вечер и всю ночь разбирали завалы, сообщает Euronews.com.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 19 км от острова Самос — оно затронуло Турцию и Грецию, спровоцировав локальные цунами, которые затопили прибрежные районы. Толчки ощущались даже в Афинах и Стамбуле. Сильнее всего пострадал Измир, где обрушились около двадцати домов. Сообщается о поврежденных строениях и в греческом городе Неон-Карловасион.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.

This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8