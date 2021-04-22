Турция на три дня ввела полный локдаун из-за резкого роста числа зараженных Covid-19

В Турции принято решение ввести в провинциях круглосуточный комендантский час с 23 по 26 апреля на фоне роста распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в циркуляре МВД Турции.

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В указанный период гражданам Турции разрешено покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00, визитов к врачам и выгула собак.

При этом 23 апреля в Турции является государственным праздником — Днем национальной независимости и детей.

Напомним, в конце марта президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций вновь ввел комендантский час по выходным — с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос.

Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа — теперь он длится с 19.00 до 05.00.