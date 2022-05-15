Турция не против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, но выдвигает условия
Foto: AFP/Scanpix

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет возражать против вступления в НАТО Швеции и Финляндии, но обозначил требования, которые обе страны должны выполнить для вступления в альянс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Здесь обязательно должны быть гарантии безопасности. Они [Швеция и Финляндия] должны прекратить поддерживать террористические организации", - сказал Чавушоглу журналистам после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине.

Также он добавил, что Швеция и Финляндия должны снять запрет на экспорт в Турцию некоторых товаров оборонного сектора.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не приветствует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны приютили у себя "террористов", связанных с Рабочей партией Курдистана (считается террористической организацией в Турции, ЕС и США).

Решение о расширении НАТО и включении в него новых членов требует единогласного одобрения всех 30 стран-членов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров в воскресенье заявил, что Турция не высказывала возражений против вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина