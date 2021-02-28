Турция объявила о разработке ракеты для полета к Луне
Foto: NASA

Турция намерена в 2023 году посадить на Луну беспилотный аппарат. Ракета с гибридными двигателями для его доставки уже разработана, заявил министр промышленности Варанк, не сообщив подробности.

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Турция разработала ракету с гибридными двигателями, которую намерена использовать для миссии на Луну. Об этом турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк рассказал информагентству Anadolu, в воскресенье, 28 февраля, после изучения разработок компании Delta V Space Technologies Inc. Никакие технические характеристики не приведены.

Анкара рассчитывает выстроить миссию на Луну в два этапа, в 2023 и 2028 годах, отметил министр. По его словам, на первом этапе беспилотный аппарат должен опуститься на поверхность спутника Земли. Первый запуск на околоземную орбиту пройдет при сотрудничестве с международными компаниями, добавил Варанк.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Среди прочего, Турция намерена создать собственный космодром, отправить своего гражданина в космос, а также запускать новые спутники для гражданских и военных нужд. Программа нацелена на вывод Турции "в высшую лигу в космической сфере", объяснил министр промышленности и технологии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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