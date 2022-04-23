Турция объявила о закрытии неба для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу. Об этом пишет Meduza со ссылкой на The Daily Sabah.

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По его словам, Турция выдавала разрешения России каждые три месяца и действие последнего закончилось к апрелю. С тех пор полеты, по словам министра, прекратились.

С чем связано решение Турции не обновлять разрешение, в сообщении The Daily Sabah не поясняется.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России, введенным из-за вторжения в Украину. При этом страна несколько раз выступала посредником в переговорах между Украиной и Россией.