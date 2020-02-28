Турция открывает поток беженцев в Европу, Греция и Болгария закрывают границу

Греция объявила о закрытии погранперехода, после того как беженцы пытались прорваться на территорию страны. Власти Болгарии объявили о том, что отправят 1000 солдат для усиления пограничных сил.

На фоне резкого обострения конфликта в сирийском Идлибе Греция и Болгария объявили об ужесточении контроля на границе с Турцией. Как сообщает агентство dpa в пятницу, 28 февраля, Афины были вынуждены не только закрыть один из пограничных переходов с сопредельным государством, но и применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить попытку беженцев прорваться на территорию страны.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в своем Twitter, что его страна не собирается снисходительно относится к попыткам нелегально перейти границу. Греция не несет ответственности за драматические события в Сирии и не намерена за них платить. Как сообщает Merkur.de, Мицотакис в телефонном разговоре уже проинформировал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel), а также руководство Евросоюза и входящие в ЕС страны о происходящем на греко-турецкой границе.

Правительство в Софии предупредило о возможности нового миграционного кризиса на фоне попыток Европы обуздать вспышку коронавируса. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов объявил о готовности направить на границу с Турцией 1000 солдат и армейское оборудование. По его словам, ни один нелегальный мигрант не попадет на болгарскую территорию.

Ранее Анкара заявила, что ожидает нового притока беженцев в связи с обострением ситуации на северо-востоке Сирии. При этом ресурсы Турции, уже принявшей около 3,7 млн вынужденных мигрантов, исчерпаны. Представитель турецкого правительства в четверг, 27 февраля, объявил, что с этой минуты все беженцы вольны пересечь границу Турции с Евросоюзом. Спустя несколько часов после этого заявления, сотни людей пешком и на машинах такси двинулись в сторону границы, сообщает агентство Reuters.