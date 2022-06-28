Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.

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"Сегодня в Мадриде в преддверии Саммита НАТО у нас состоялась встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение альянса для Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками в течение следующих двух дней. Теперь это решение окончательно", — заявил президент Финляндии.

Сообщается, что стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде.

Подписание состоялось после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Финляндия, Швеция и Турция обязались оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга. Также страны согласились не поддерживать Рабочую партию Курдистана, признанной террористической организацией в Турции, не допускать деятельность движения FETO и снять эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности Турции.

Ранее Турция выдвинула ряд условий, при которых может принять возможность присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу.