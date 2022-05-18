Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Foto: AP/Scanpix/LETA

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и первоначальное рассмотрении заявок двух стран, пишет Financial Times со ссылкой на источники в среду, 18 мая. Постпреды стран НАТО провели встречу, чтобы начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО в среду — в тот же день, когда страны подали свои заявки, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование", рассказал собеседник издания.

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Эта отсрочка вызывает сомнения в том, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как говорил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, отмечает FT.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в четверг встретятся с президентом США Джо Байденом, чтобы заручиться его поддержкой и попытаться преодолеть турецкое сопротивление. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится в среду в Нью-Йорке с госсекретарем США Энтони Блинкеном, напоминает FT. На встрече может обсуждаться вопрос поставки Турции истребители F-16 из США. Эта сделка вызвала политические споры в Вашингтоне, отмечает агентство dpa.

Турция выдвигает условия НАТО

Турция обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, которых Анкара считает террористическими. Кроме того, эти страны ввели санкции на поставки оборонной продукции в Турцию после начала военной операции против курдов в Сирии в 2019 году.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал союзников по НАТО учесть требования Турции по "обеспечению национальной безопасности страны", среди которых — экстрадиция из Швеции и Финляндии 30 человек, которых Анкара обвиняет в терроризме, напоминает FT.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал принять во внимание требования Турции. "Турция является ценным союзником, и необходимо учитывать любую обеспокоенность в отношении безопасности. Мы должны действовать сообща в этот исторический момент", — написал он после встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

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