Турция запланировала до конца года начать производство своей вакцины от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Турции до конца года стартует производство местной вакцины против коронавируса Covid-19 под названием Turkovac. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Эрдоган добавил, что Турция готова "делиться вакциной со всем миром".

За время пандемии в стране выявили свыше 8 млн случаев заражения коронавирусом, около 70,6 тыс скончалось.

Турция одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в апреле 2021 года. В середине июня в страну была доставлена первая партия российской вакцины.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус пандемия Covid-19 Реджеп Эрдоган Турция
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