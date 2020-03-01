Турция заявила о начале военной операции против войск Асада в Сирии

Министр обороны Турции Акар сообщил об успешном начале военной операции "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что Анкара не хочет конфронтации с РФ.

Власти в Анкаре заявили о начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие солдаты. Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, заявил в воскресенье, 1 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому агентству Анадолу.

#BREAKING Turkey successfully carrying out Operation Spring Shield launched in wake of Syrian regime attack on Turkish troops in Idlib: Defense chief — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 1, 2020

Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске. "Наша единственная цель — остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", — пояснил он.

Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на режим в Дамаске для прекращения атак сирийских правительственных войск, указал Акар. Он также отметил, что в соответствии с правом на самооборону турецкие вооруженные силы будут преследовать только те подразделения сирийской армии в Идлибе, которые нанесли удар по турецким военным.

Эскалация конфликта в Идлибе

Конфликт между Турцией и Сирией обострился 27 февраля, когда в результате воздушного удара в идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военнослужащих, еще 32 получили ранения. Позже погиб еще один турецкий военный. Власти Турции возложили ответственность за авианалет на Дамаск. Анкара также подчеркивает, что активную поддержку продвижению сторонников президента Сирии Асада оказывает Россия.

Турецкие военные в ночь на 28 февраля нанесли с земли и воздуха удары по позициям сирийских правительственных сил. В ответ на произошедшее сразу ряд стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию, запросили экстренное заседание в Совбезе ООН.

Заседание СБ ООН

На заседании СБ ООН 28 февраля постпред США при ООН Келли Крафт призвала Москву незамедлительно прекратить военную операцию в Сирии. "Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вылеты своих боевых самолетов, мы также призываем сирийские силы и поддерживающую их Россию отойти к линиям прекращения огня, впервые установленным в 2018 году", — подчеркнула Крафт. Она также высказала мнение, что "астанинский формат" урегулирования, запущенный в 2017 году по инициативе РФ, Турции и Ирана, "полностью разрушен".

С отдельным заявлением выступили страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию, Бельгию и Эстонию. Их совместный документ зачитал постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пекстен, председательствующий в Совбезе в феврале. В нем государства ЕС потребовали от Москвы и Дамаска "немедленно прекратить огонь" и обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" в пострадавшие регионы страны.