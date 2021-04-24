Турецкий МИД назвал популистским признание Байденом геноцида армян
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Турция отвергает заявление американской администрации о том, что гибель армян в 1915 году — геноцид. Об этом в Twitter написал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК.

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"Никто не сможет научить нас чему-либо о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — самое великое предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это утверждение, основанное исключительно на популизме", — написал Чавушоглу.

О намерении признать геноцид армян президент США Джозеф Байден заявил 23 апреля в ходе разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Официальное заявление американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида.

Геноцидом произошедшие события признаны в России, Германии, Польше, Франции, Швеции и ряде других стран.

В США нижняя палата конгресса признала геноцид армян в октябре 2019 года. "За" высказались 405 человек, "против" — 11. Турецкий МИД тогда раскритиковал решение палаты представителей.

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