Турецкий МИД назвал популистским признание Байденом геноцида армян

Турция отвергает заявление американской администрации о том, что гибель армян в 1915 году — геноцид. Об этом в Twitter написал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Никто не сможет научить нас чему-либо о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — самое великое предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это утверждение, основанное исключительно на популизме", — написал Чавушоглу.

О намерении признать геноцид армян президент США Джозеф Байден заявил 23 апреля в ходе разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Официальное заявление американский президент сделал 24 апреля — в День памяти жертв геноцида.

Геноцидом произошедшие события признаны в России, Германии, Польше, Франции, Швеции и ряде других стран.

В США нижняя палата конгресса признала геноцид армян в октябре 2019 года. "За" высказались 405 человек, "против" — 11. Турецкий МИД тогда раскритиковал решение палаты представителей.