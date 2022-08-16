Туристам — наименьший приоритет. Как Финляндия решила вопрос с визами для россиян

В Хельсинки собираются снизить количество визовых заявлений, принимаемых от россиян, в десять раз. При этом визы продолжат предоставлять будущим студентам и сотрудникам финских компаний, а также родственникам граждан Финляндии — таким просителям будет отдан приоритет. Получить туристическую визу, в свою очередь, станет существенно сложнее (и, возможно, дороже).

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Финляндия с сентября существенно сокращает число шенгенских виз, которые могут быть выданы россиянам. При этом, как подчеркивает Yle, учеба, работа и посещение близких родственников останутся основанием для въезда в страну.

По итогам обсуждения, состоявшегося сегодня в правительстве Финляндии, министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что дипломатические представительства страны сократят выдачу шенгенских виз россиянам до 10% от нынешнего уровня. В ближайшем будущем это решение формально одобрит МИД.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", — заметил глава Хаависто.

Одновременно Финляндия собирается реорганизовать прием визовых заявлений. Наибольший приоритет получат ходатайства о получении разрешения на въезд для посещения родственников, работы или учебы. Заявления на туристический шенген будут рассматриваться в последнюю очередь.

Министр иностранных дел также рассказал, что его ведомство прорабатывает возможность введения специальных гуманитарных виз для россиян.

Одновременно Финляндия поддерживает приостановку действия соглашения с Россией об упрощении визового режима. Если соответствующее решение будет принято, цена визы для граждан РФ поднимется с 35 до 80 евро.

Как указывает Yle, 58% жителей Финляндии поддерживают ограничения на выдачу виз россиянам. Премьер-министр страны Санна Марин ранее называла "несправедливым", что граждане РФ имеют возможность ездить в отпуск в Европу, пока в Украине идет начатая российским правительством война. Некоторые финские политики, в том числе бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя, выступают против ограничений.