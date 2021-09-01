Туристка угодила в тюрьму после прогулки у опасного для жизни озера
Foto: Shutterstock

Туристка погуляла у термального озера в Йеллоустонском национальном парке (США), который считается опасным для жизни из-за высоких температур, и угодила в тюрьму за хулиганство. Об этом сообщает The New York Times.

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26-летняя Мэделин Кейси (Madeline Case), приехавшая из штата Коннектикут, решила посетить одну из самых больших термальных зон страны. Вместе с двумя друзьями она сошла с обозначенной туристической тропы и направилась к бассейну гейзеров Норрис, известному горячими источниками и минеральными ручьями.

Компанию заметили другие туристы, сняли на камеру и связались с администрацией национального парка. Согласно протоколу прокуратуры США по округу Вайоминг, путешественницу приговорили к семи дням тюремного заключения по статье "Хулиганство".

Также суд назначил девушке штраф в размере тысячи долларов. В свое оправдание Кейси заявила, что она попала в запретную зону ненамеренно. По ее словам, предупредительные знаки и ограждения были недостаточно заметными.

Отмечается, что в 2016 году в этом же месте 23-летний турист из-за неосторожности упал в кислотное озеро и погиб. За несколько часов его тело полностью растворилось.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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