Туристов в Венеции ожидает новый налог

Сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает: налог за возможность сойти на берег.

Власти Венеции готовятся к введению нового налога для туристов в размере от 2,50 до 5 евро (в зависимости от сезона) с посетителя.

Пошлина предусмотрена проектом итальянского бюджета на 2019 год, утверждение которого сопровождалось сильным давлением со стороны Брюсселя из-за изначально повышенных показателей дефицита госказны (2,4 процента ВВП). Как поясняет на своем сайте Venezia Radio TV, новый сбор носит название tassa di sbarco, что в дословном переводе означает: налог за возможность сойти на берег.

Применять его планируют в отношении пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают, в частности, в расположенный сравнительно недалеко от исторического центра Венеции терминал Мариттима. Вместе с тем действие пошлины хотят распространить и на гостей города, добирающихся до него на поезде, автомобиле и даже воздушным транспортом.

Окончательно все детали, связанные с новым сбором, пока не проработаны. Предполагается, в частности, что он будет взиматься с авиакомпаний и операторов, осуществляющих автобусные и паромные перевозки, а надбавку автоматически включат в стоимость билета на эти транспортные средства.

Вместе с тем мэр Венеции Луиджи Бруньяро пока не комментирует ситуацию с новой пошлиной и призывает дождаться окончательного утверждения бюджета парламентом Италии.

Попытка пополнить госказну

Проект финансового закона на 2019 год предложен коалиционным правительством Италии в составе популистского "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига". Документ должен быть окончательно одобрен до 31 декабря — в противном случае в действие грозит вступить механизм "чрезвычайного финансового управления".

Ранее верхняя палата — Сенат республики — и нижняя — Палата депутатов — вынесли вотум доверия кабмину, что фактически означало зеленый свет для законопроекта. Тем не менее формально итоговое голосование по нему должно пройти до конца дня 30 декабря.

Ежегодно Венецию посещает около 25 млн туристов.