Twitter на время заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа

Американская компания Twitter временно заблокировала аккаунт избирательной кампании президента США Дональда Трампа в этой социальной сети. Свое решение представители корпорации - вслед за Facebook - в среду, 5 августа, объяснили тем, что одна из размещенных там записей содержала ложную информацию о вирусе нового типа.

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Как уточнили в пресс-службе, "были нарушены правила Twitter о дезинформации, касающейся COVID-19". В корпорации добавили, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов.

Через некоторое время это требование было выполнено, и, по данным телеканала CNN, блокировка была снята.

В штабе Трампа заявили, что корпорации "не являются арбитрами истины"



Представитель штаба Трампа Кортни Парелла в свою очередь обвинила корпорации в Силиконовой долине в предвзятости по отношению к главе Белого дома и высказала мнение, что они "не являются арбитрами истины".

Как и в случае с Facebook, пост представлял собой видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, где американский лидер выступил с утверждением, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19". Телеканал NBC News ранее уточнил, что основанная Марком Цукербергом компания в первый раз удалила пост президент США из-за дезинформации о вирусе нового типа.

В середине мая итальянские врачи изучили, в частности, случаи возникновения нового воспалительного синдрома у детей и предположили его взаимосвязь с вирусом SARS-CoV-2. Результаты исследования были опубликованы в одном из самых старых и авторитетных медицинских журналов The Lancet.