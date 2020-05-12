Twitter начал помечать посты с фейками о коронавирусе

Для идентификации фейков Twitter сотрудничает с надежными партнерами, сообщили менеджеры соцсети. Twitter также разрабатывает инструменты для продвижения достоверной информации.

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Социальная сеть Twitter начала помечать фейковую информацию о коронавирусе, распространяемую по ее каналам. Ложные посты о пандемии и теориях заговора теперь будут снабжены пометками "вводящие в заблуждение" и "спорные", сообщили менеджеры Twitter Йоэл Рот и Ник Пиклз в интернет-сообщении, обнародованном в понедельник, 11 мая.

Они отметили, что для идентификации сомнительного и предположительно вредного контента Twitter сотрудничает с "надежными партнерами", не конкретизировав, однако, с какими именно. По словам менеджеров, одновременно ведется разработка инструментов для продвижения "достоверной и аутентичной" информации.

Наплыв недостоверной информации

Все сетевые ресурсы на фоне пандемии коронавируса сталкиваются с проблемой распространения многочисленных слухов, фейков и теорий заговора. Операторы сетей соперничают друг с другом, пытаясь сдержать наплыв дезинформации.

Twitter на прошлой неделе удалил целый ряд спорных постов, в частности, о наличии некой связи между пандемией и технологией 5G, а также два комментария президента Бразилии Жаира Болсонару, поставившего под сомнение целесообразность карантина.