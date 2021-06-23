Twitter начал принимать заявки от пользователей на подключение платного доступа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Администрация Twitter начала принимать заявки от пользователей, желающих подключить платный доступ для подписчиков. Об этом говорится на сайте компании.

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"С сегодняшнего дня (23 июня) вы можете подать заявку на то, чтобы стать одним из первых, кто опробует со своей аудиторией Ticketed Spaces и Super Follows", — говорится в сообщении.

Отмечается, что функция Ticketed Spaces даст пользователям возможность публиковать эксклюзивный аудио- и видеоконтент, который смогут увидеть только купившие электронный билет подписчики. Его стоимость будет варьироваться от $1 до $999.

Функция Super Follows позволит ежемесячно взимать с подписчиков плату за доступ к эксклюзивному контенту. Юзерам придется платить $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц.

По данным соцсети, пользователи, которые воспользуются Ticketed Spaces или Super Follows, смогут "получать до 97% выручки", пока не заработают суммарно $50 тыс. После этого доля, которую получает Twitter, вырастет с 3% до 20%. Уточняется, что сетевые магазины Google и Apple также имеют право на часть выручки.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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