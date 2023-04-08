Twitter перестал скрывать аккаунты российских властей

Социальная сеть Twitter вновь стала показывать в разделе рекомендаций и поисковой выдаче аккаунты, связанные с российскими властями. Внимание на это обратило издание The Telegraph в воскресенье, 8 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Журналисты в ходе тестирования выяснили, что Twitter начал показывать в алгоритмической ленте страницы президента России, МИД и российского посольства в Великобритании. ТАСС уточняет, что среди них появился и аккаунт российского Минобороны.

Бывший топ-менеджер Twitter предположил в разговоре с The Telegraph, что это стало возможно в результате отмены введенных после начала войны в Украине ограничений. "Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании", — сказал он изданию. В Twitter официально не комментировали причину возвращения аккаунтов в раздел рекомендаций.

Ограничения для аккаунтов, связанных с властями РФ

С 2020 года Twitter помечает аккаунты СМИ и людей, которые, по оценке модераторов соцсети, связаны с руководством той или иной страны. После начала российского вторжения в Украину компания объявила, что перестала продвигать и рекомендовать страницы, "принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах".

Представитель компании тогда отметил, что в первую очередь эта мера коснется России и затронет более 300 аккаунтов. В октябре 2022 года владельцем соцсети стал Илон Маск, который анонсировал масштабные изменения в политике компании. С тех пор, среди прочего, был отменен запрет на политическую рекламу в Twitter, введенный в 2019 году.