Twitter вводит новые правила для борьбы с дезинформацией по выборам

Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах, в том числе сообщения о победе кандидатов на выборах, опубликованные до появления официальных результатов. Об этом сообщает на странице компании.

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Отмечается, что соцсеть будет маркировать или удалять недостоверную или вводящую в заблуждение информацию, нацеленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам.

"Мы начнем применять эту обновленную политику через 7 дней", — говорится в сообщении.

Также речь идет о спорных сообщениях, которые могут подорвать веру в сам процесс голосования.