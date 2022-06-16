Twitter заблокировал аккаунт главы Роскосмоса из-за поста об Украине
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Администраторы соцсети Twitter "временно ограничили некоторые возможности", связанные с учетной записью генерального директора госкорпорации РФ по космической деятельности ("Роскосмос") Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил сам Рогозин в четверг, 16 июня, в Telegram-канале, пишет Deutsche Welle.

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По его словам, администраторы требуют, чтобы он удалил одно из своих предыдущих сообщений, посвященных Украине. В противном случае блокировка с аккаунта с более чем 808 тысячами подписчиков снята не будет.

"Кнопку "удалить" жать не буду"


"Не считаю мое сообщение ошибочным… Кнопку "удалить" жать не буду", — написал Рогозин.

В записи, которую представители Twitter потребовали убрать, Рогозин заявил: "Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации". Он также призвал: "Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".

Модераторы Twitter подчеркнули, что в соцсети запрещается разжигать ненависть, оскорблять других людей на основе их расы, этнической и национальной принадлежности.

В Twitter с 2009 года


Дмитрий Рогозин напомнил, что размещает посты в Twitter с 2009 года. Тогда он занимал должность постпреда России при Североатлантическом альянсе и, по своим собственным словам, использовал соцсеть "для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС".

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что в РФ хотят использовать германский телескоп eROSITA в совместной космической обсерватории "Спектр-РГ" вопреки запрету ФРГ.

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