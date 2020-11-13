Тыграй — новая горячая точка на карте мира с сотнями убитых. Что там происходит?

Как заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, правительственные войска, освободив от мятежников западную часть региона Тыграй, обнаружили сотни трупов людей, связанных по рукам и ногам. Ранее о жестокой расправе над несколькими сотнями человек в районе населенного пункта Май-Кадера сообщила со ссылкой на очевидцев правозащитная организация "Эмнести интернешнл".

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Начавшийся 4 ноября вооруженный конфликт на севере Эфиопии, доселе почти не замечаемый остальным миром, теперь оказался в центре внимания. Звучат опасения, что противостояние центральных и местных властей в регионе может перерасти в новую гражданскую войну.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что если факты подтвердятся, трагедия в Тыграе должна рассматриваться как военное преступление.

Кто с кем воюет?



В 2019 году премьер Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира за разрешение многолетнего конфликта с соседней Эритреей, но теперь вспыхнула новая война.

Тыграй — северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом, названная так по имени народности тиграи. Большинство населения страны принадлежат к живущей в центре и на юге народности амхара.

44-летний Абий Ахмед, по образованию программист, пришел к власти в апреле 2018 года под лозунгом модернизации.

Социалистическая марксистско-ленинская по своей идеологии организация "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), впоследствии оформившаяся в политическую партию, долгое время входила в правящую коалицию и имела влияние на общенациональном уровне, но при Абийе Ахмеде отношения между ней и центральными властями испортились.

Тыграйские лидеры обвиняли премьера в предвзятом отношении и стремлении выдавить их из власти, он их — в коррупции и саботаже реформ. По словам Ахмеда, регион превратился в убежище для беглецов от правосудия.

9 сентября власти Тыграя открыто не подчинились центральному правительству, проведя выборы в региональный парламент, которые центральные власти отменили в связи с пандемией коронавируса.

3 ноября Абий Ахмед заявил, что местные сепаратисты напали на расквартированных в регионе военных. В тот же день эфиопский парламент признал НФОТ террористической организацией, а прокуратура выдала ордера на арест 64 его главных фигур во главе с лидером Дебреционом Геберемайклом.

4 ноября начались боевые действия, в ходе которых правительственные войска используют авиацию. В столице говорят об успешном наступлении.

Тысячи жителей провинции бежали в соседний Судан.

ООН заявила, что конфликт блокирует доставку на север Эфиопии жизненно необходимой продовольственной помощи.

Картина с натуры

Получение информации из региона затруднено, поскольку там отключена телефонная связь и не работает интернет.

Журналистка Би-би-си Хана Зерацион, чьи родственники находятся в Тыграе, рассказывает, что в регионе не хватает муки, горючего, и, хуже всего, воды, которую уже выдают по норме.

В Мекеле, где живут от 400 тысяч до полумиллиона человек, водопровод в первые дни работал раз в неделю, а потом вовсе отказал. Семьи сначала заказывали воду разносчикам, а теперь не могут делать и этого, поскольку отключилась мобильная связь.

В четверг исчезло и электричество, так как, по слухам, местная гидростанция разбомблена.

"Я очень волнуюсь за мою семью, особенно за 11-летнего брата. У него церебральный паралич и эпилепсия, а лекарства наверняка взять негде. Раньше мы общались по видеосвязи, но теперь ее нет", — говорит Хана.

Безжалостная резня

По имеющимся данным, расправа произошла поздно вечером 9 ноября. Ей предшествовало поражение, нанесенное в тот день повстанцам правительственными войсками в местности под названием Лугди.

"Народный фронт освобождения Тыграй" отрицает свою связь со зверствами. Дебрецион Геберемайкл в интервью Франс пресс заявил, что ничего о них не знает, и, в свою очередь, обвинил правительство в гибели мирных граждан в результате авианалетов на провинциальный центр Мекеле и город Адиграт.

Однако свидетели, на которых ссылается "Эмнести интернешнл", говорят, что убийства совершали повстанцы. В распоряжении организации имеются фотографии и видеокадры с места события, на которых изображены лежащие на земле тела и раненые на носилках. Одни жертвы были убиты выстрелами, другие зарезаны и зарублены. Перед расправой они были связаны по рукам и ногам.

По имеющимся данным, среди жертв как пленные военнослужащие эфиопской армии, так и мирные сельскохозяйственные рабочие, прибывшие в Тыграй из других частей Эфиопии.

Премьер обвинил противников в "душераздирающей жестокости". "Творить злодеяния — норма для этой алчной хунты", — написал он в "Фейсбуке".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к объективному расследованию, но прежде всего — к прекращению огня.