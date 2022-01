Тысяча машин застряли в снегу на курорте в Пакистане. Погибли более 20 туристов

По меньшей мере 21 человек погиб на севере Пакистана в результате сильного снегопада, застряв в автомобильной пробке около курортного города Мурри. Полиция сообщила, что шесть человек замерзли, а остальные, скорее всего, отравились выхлопными газами.

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил в субботу, что коллапс был вызван огромным числом людей, направившихся любоваться снегом на горный курорт, основанный в XIX веке в качестве санатория для британских колониальных войск.

По данным полиции, за последние дни в город, расположенный примерно в 64 км от Исламабада, прибыло более 100 тысяч автомобилей. Их привлек небывало сильный снегопад.

Около 1 тысячи автомобилей до места назначения не доехали и застряли в снегу. На фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, видно, что машины стоят бампер к бамперу, по крыши засыпанные снегом. Дороги оказались заблокированы и снегом, и упавшими деревьями, пишет агентство Синьхуа. Власти объявили горный курорт зоной стихийного бедствия.

"Впервые за 15-20 лет такое большое число туристов стекалось в Мурри, что вызвало большой кризис", — заявил глава МВД.

Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях. В качестве возможной причины смерти остальных туристов указано отравление выхлопными газами. По данным экстренных служб, погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе 10 детей.

На видео в соцсетях видно, как целые семьи, включая детей, лежат мертвыми в занесенных снегом автомобилях, пишет агентство Рейтер. Официальный представитель правительства штата Пенджаб Хасан Кхавар заявил на пресс-конференции, что все погибшие находились в пяти автомобилях.

"Их автомобили не пострадали от деревьев, с ними не произошло каких-либо других инцидентов. По всей видимости, погибшие замерзли насмерть из-за крайне низкой температуры, однако точные причины их гибели определят спасатели", — сказал Кхавар.

