Тысячи людей эвакуированы из-за наводнения в Италии. По меньшей мере три человека погибли

Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на севере итальянской области Эмилия-Романья, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщения региональных властей. Уже известно о трех погибших.

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"Осадки не закончились, они будут продолжаться еще несколько часов. Мы в очень, очень сложной ситуации", — предупреждает заместитель главы Агентства гражданской защиты Титти Постиглионе.

По словам метеорологов, продолжительные проливные дожди пришли в регион после нескольких месяцев без осадков, из-за чего земля иссушилась и потеряла способность быстро поглощать большие объемы воды.

Как пишет Reuters, четырнадцать местных рек вышли из берегов, жители некоторых городов были вынуждены спасаться от наводнения на крышах домов, откуда их эвакуировали спасатели на вертолетах и резиновых лодках. Мэры других населенных пунктов призывают людей не выходить на улицу.

Тела погибших уже обнаружены в городах Форли, Чезена и Чезенатико. Еще трое жителей региона пропали без вести.

Из-за наводнения приостановлено движение по некоторым участкам автомобильных и железных дорог. Серьезный ущерб нанесен Равенне, сообщил мэр города.