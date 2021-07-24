Тысячи людей в Будапеште и Берлине выступили за права ЛГБТ
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Тысячи жителей Венгрии в субботу, 24 июля, вышли на демонстрацию за права людей не гетеросексуальной ориентации. Ежегодный марш Budapest Pride в этом году прошел под знаком конфликта вокруг принятия закона о запрете "гей-пропаганды" и политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной против представителей ЛГБТ-сообщества.

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Как сообщает австрийское издание Der Standard, в организации акции участвовали около 400 добровольцев, которые, в частности, раздавали участникам радужные флажки и собирали пожертвования.

Параллельно в центре Будапешта прошла акция против сторонников ЛГБТ-сообщества. Около 100 националистов скандировали гомофобные лозунги и держали плакаты с аналогичными надписями. Полиция разделила участников обеих акций, и демонстрирующие за права ЛГБТ мирно прошли мимо группы националистов.

В тот же день гей-прайд состоялся и в Берлине. В демонстрации по случаю годовщины Christofer Street Day (CSD), по данным полиции, участвовали около 65 тысяч человек. Как отмечает epd, в этом году мероприятие носило, прежде всего, протестный характер и проводилось под лозунгом "Save our community — save your pride" ("Спасите наше сообщество — спасите ваше достоинство").

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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